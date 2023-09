Carl Hoefkens prévient tout le monde au Standard : "Un message clair à toute l'équipe"

L'entraîneur du Standard est satisfait après la première victoire des Rouches cette saison, sur la pelouse d'Eupen. L'entraîneur liégeois ne minimise cependant pas la situation avec William Balikwisha, "un message pour toute l'équipe".

Le Standard a souffert en fin de rencontre pour venir à bout d'Eupen. Les Rouches ont pourtant fait le travail durant une bonne partie de la partie et ont même tué le match via Kamal Sowah à un quart d'heure du terme, mais ont ensuite beaucoup trop reculé. De manière incompréhensible, d'ailleurs.

"C'est vrai que c'était difficile en fin de match, surtout avec le long temps additionnel. On s'est battu, j'ai vu une équipe qui voulait vraiment gagner le match. Jusqu'à l'heure de jeu, c'était du très bon football" a analysé Carl Hoefkens en conférence de presse.

"Je pense que l'on a souffert physiquement. En première mi-temps et une grande partie de la deuxième, j’ai vu le football que je veux voir au Standard. On était bien avec le ballon et dans le pressing aussi, ce qui nous a permis de marquer à plusieurs reprises."

A l'entrée du temps additionnel, le T1 liégeois a décidé de faire sortir William Balikwisha, monté au jeu dix minutes auparavant à la place de Hayao Kawabe. Ce n'est pas tant la perte de balle sur le 1-3 qui aura coûté cher au milieu de terrain congolais, mais plutôt son attitude lors de sa montée.

"Je n'étais pas content. C'était dur de prendre une décision avant le match, je suis heureux de ce qu'a fait William jusqu'ici. Mais je veux que tous les joueurs mettent leurs ambitions personnelles de côté pour le bien de l'équipe. Cette histoire est déjà derrière moi, mais c'est un message clair pour toute l'équipe" a conclu Carl Hoefkens. Tout le monde est prévenu.