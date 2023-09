Problème en vue à l'Union ? Alexander Blessin garde la tête froide

L'Union a manqué d'efficacité ce samedi face à Genk. C'est peu de le dire. Les Saint-Gillois ont tiré 24 fois au but sans parvenir à trouver le chemin des filets.

Ce n'est pas la première fois que l'Union se montre maladroite devant les cages cette saison. Les Unionistes n'avaient pas totalement capitalisé leurs chances au match de barrage retour face à Lugano, par exemple. Après le match nul face à l'Antwerp, Anthony Moris s'inquiétait du manque d'efficacité de ses coéquipiers, pointant du doigt le fait que l'Union marquait beaucoup sur penalty.

"On sait sur quoi on va devoir travailler...", avait lâché le capitaine saint-gillois. Visiblement, il y aura encore bien du travail à fournir, aussi en vue des matchs européens.

Questionné en conférence de presse d'après-match quant à ces difficultés, le coach Alexander Blessin n'a pas tiré la sonnette d'alarme - ce qui aurait été assez précipité, honnêtement.

"Si je suis inquiet ? Non, absolument pas. Vous me poserez peut-être la question quand nous ne nous créerons plus d'occasions, mais en ce moment nous en avons plus qu'il n'en faut. Cela va s'arranger."