Ce transfert du Standard intéressait aussi Anderlecht !

Le Standard s'est renforcé en fin de mercato avec quelques noms plutôt ronflants. L'un d'eux intéressait même... le Sporting d'Anderlecht !

Après de longs mois de doute, les supporters du Standard ont été comblés en fin de mercato. Les transferts de Kamal Sowah, Steven Alzate et Moussa Djenepo ont réveillé tout le monde et renforcé le noyau liégeois de manière significative.

Le retour de Djenepo, ancien chouchou de Sclessin, a été accueilli avec un enthousiasme tout particulier. Dès son premier match contre Eupen, le Malien a rappelé ses qualités techniques à toute la Belgique.

Moussa Djenepo intéressait Anderlecht

Mais la Belgique ne l'avait, en réalité, pas oublié. Car en plus du Standard, qui a décroché la timbale, Sudpresse nous révèle cette semaine que Moussa Djenepo intéressait... le RSC Anderlecht.

L'ailier international malien avait disputé 61 matchs pour 12 buts et 7 assists lors de son premier passage dans notre championnat. Mais Djenepo n'a également jamais caché son attachement au Standard, et c'est donc cette offre qu'il a privilégiée. Qui plus est, l'intérêt bruxellois n'aurait pas forcément été concret.