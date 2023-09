Le FC Bruges va retrouver un ancien du Standard ce jeudi : "On s'attend à une atmosphère infernale"

Le Club de Bruges reçoit Besiktas ce jeudi soir en Conference League. Des retrouvailles avec un ancien du Standard, Jackson Muleka.

Le FC Bruges a de grandes ambitions dans cette Conference League et sa campagne démarre réellement ce jeudi soir. Les Blauw & Zwart reçoivent Besiktas pour une rencontre qui ne s'annonce pas facile pour les hommes de Ronny Deila.

L'ancien entraîneur du Standard ne l'a connu que pendant une petite semaine, mais il va rencontrer un ancien Rouche à cette occasion : Jackson Muleka.

"Nous voulons commencer ce tournoi de la bonne manière, mais on sait que ce ne sera pas aisé ici à Bruges, avec ce public. On s'attend à un match difficile dans une atmosphère infernale, mais nous y sommes préparés. Nous sommes Besiktas et nous voulons gagner chaque match" a déclaré le Congolais en conférence de presse.

L'entraîneur de la formation turque, Senol Günes, quant à lui mis la pression sur le FC Bruges, répétant que les Blauw & Zwart sont les favoris de leur groupe.

"Ils ont les qualités individuelles, l'expérience en Ligue des Champions et ils ont souvent remporté le titre ces dernières années" s'est méfié l'entraîneur de Besiktas.