Le Racing Genk doit une fière chandelle à Leandro Trossard

Andi Zeqiri a connu un début exceptionnel au sein de l'équipe du KRC Genk, marquant dès ses débuts contre l'Union Saint-Gilloise. Une partie du mérite de ce transfert réussi revient notamment à Leandro Trossard.

Andi Zeqiri, qui a joué aux côtés de Leandro Trossard à Brighton, a été grandement influencé par son ancien coéquipier. Zeqiri explique : "Leandro m'a fait part de nombreuses choses positives sur Genk. Je sais que ce club jouit d'une grande tradition en ce qui concerne les attaquants talentueux, et j'aspire à perpétuer cette tradition."

Après la récente pause internationale, Zeqiri a eu l'opportunité de travailler intensivement sur les aspects tactiques et techniques du football avec l'entraîneur et le staff du KRC Genk. Il se sent désormais prêt à endosser le rôle d'attaquant de premier plan au sein de l'équipe.

Il déclare avec confiance : "Maintenant, je dois le démontrer sur le terrain, mais je me sens parfaitement à ma place ici. Cameron Puertas, qui évolue pour l'Union Saint-Gilloise, est mon meilleur ami et il m'avait déjà convaincu que la Belgique serait une destination idéale pour ma carrière. De plus, mes coéquipiers tels qu'Adingra, Undav et Mitoma étaient très enthousiastes à l'idée de mon arrivée."

Le KRC Genk se prépare à affronter la Fiorentina en Conference League ce jeudi soir.