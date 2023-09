L'Union Belge a pris sa décision concernant le derby de la Zwanze !

Les clubs de supporters de l'Union et du RWDM avaient joint leurs efforts pour faire reprogrammer le derby de la Zwanze, prévu un jeudi en semaine. L'Union Belge a pris sa décision.

Pour le premier derby de la Zwanze en D1 belge depuis un demi-siècle, les circonstances auraient pu être meilleures. La rencontre, reportée en raison des préliminaires européens de l'Union Saint-Giloise, a été reprogrammée à 18h30 jeudi prochain.

Un horaire qui ne convient pas à grand monde. Pire, les supporters de l'Union se déplacent en combi-car obligatoire et doivent être au rendez-vous à une heure ingérable pour les travailleurs. Conséquence : les clubs de supporters du RWDM comme de l'Union ont fait savoir leur intention de boycotter le match si l'horaire n'était pas modifié.

Et cela devrait être le cas. Stijn Van Bever, porte-parole de la Pro League, a affirmé que l'horaire du match ne pouvait être modifié, et que les clubs devaient respecter les accords convenus. Il n'y aura donc pas de compromis... et probablement pas autant dambiannce que prévu pour ce qui devait être une fête du football bruxellois.