Un analyste et ancien de la maison ne voit qu'une solution au problème d'Anderlecht

Ce dimanche, on ignore encore qui démarrera entre les perches à Anderlecht face au Club de Bruges. Mais selon Geert de Vlieger, la rivalité entre Dupé et Schmeichel n'est pas positive.

Maxime Dupé est arrivé à Anderlecht pour remplacer Bart Verbruggen et devenir le n°1 du RSC Anderlecht. Quelques mois plus tard, un nouveau n°1 potentiel est arrivé en la personne de Kasper Schmeichel. Une situation dénoncée par beaucoup.

Que va faire Brian Riemer ? Schmeichel ne semble pas venu pour cirer le banc. "Tout le monde sait que Schmeichel va jouer", affirme Geert De Vlieger, ancien gardien de but du RSCA entre 1995 et 2000, dans les colonnes de La Dernière Heure.

"Pour moi, ce serait logique que Dupé parte en janvier, et Anderlecht ne doit pas le retenir. Anderlecht a créé maladroitement cette situation problématique et doit la résoudre", estime l'ex-Mauve devenu analyste. "Ca dépense de l'énergie, ça attire les regards et tôt ou tard, ça va exploser".

Pour De Vlieger, le choix d'amener Kasper Schmeichel est incompréhensible. "Ils parlent d'opportunité mais c'est un peu facile. Ils créent du chaos là où il y avait de la tranquillité".