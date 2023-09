Réclamé par les supporters, Marc Overmars a-t-il des chances de revenir à l'Ajax ?

L'Ajax Amsterdam vit une crise sans précédent. Lors du Klassieker - interrompu - face au Feyenoord, les fans ajacides ont demandé le retour de Marc Overmars, directeur sportif de l'Antwerp.

Overmars pourrait-il revenir à Amsterdam, deux ans après avoir démissionné après une affaire nauséabonde de messages à caractère sexuel et avoir rejoint dans la foulée l'Antwerp ?

Le Nieuwsblad s'attelle à répondre à cette question. Sans trop de surprise, la réponse est : non, très probablement pas.

Le journal flamand a contacté des sources internes au club. Cela semble assez clair : "Overmars et l'Ajax, c'est de l'histoire ancienne."

La première raison est que le retour d'Overmars serait bien trop sensible. Son affaire de messages inappropriés est encore bien trop récente et a laissé des traces. De plus, le Néerlandais, qui a subi une importante opération au coeur il y a quelques mois, se sentirait très bien à l'Antwerp.