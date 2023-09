Van Bommel explique les difficultés de l'Antwerp

Le champion en titre réalise un début de saison mitigé, avec une seule victoire sur les 5 derniers matchs de championnat.

Le Great Old n'a pas renoué avec la victoire ce mercredi, réalisant un match nul (0-0) au Bosuil face à La Gantoise.

En conférence de presse, le coach Mark van Bommel s'est exprimé sur les récentes difficultés qu'il rencontre à l'Antwerp. Notamment, au niveau offensif. "En termes de résultats, je ne peux pas être satisfait de notre début de saison, mais je peux être satisfait de notre jeu. Nous sommes aussi stables en défense que l'année dernière. L'attaque peut toujours être meilleure, mais c'était aussi le cas l'année dernière. Notre football depuis l'arrière est meilleur que l'année dernière, mais cela ne doit pas se faire au détriment des occasions."

Le Néerlandais regrette également les récents résultats, sans accorder énormément d'importance à la gifle reçue au Barça. "Il est possible d'obtenir des résultats plus importants. Il n'y a pas de Barcelone en Ligue des champions en ce moment, les attentes sont différentes. Contre le RWDM et La Gantoise, nous aurions pu, nous aurions dû en principe, gagner. L'ambiance est plutôt bonne, seul le résultat est un peu décevant."