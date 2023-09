Un ancien Diable Rouge détruit totalement la Pro League

Outre l'heure de coup d'envoi du derby entre le RWDM et l'Union Saint-Gilloise, certaines décisions arbitrales ont également fait parler d'elles.

Et oui, en 2023, la Pro League n'utilise pas encore la Goal Line Technology. Le recours à cette dernière aurait en tout cas permis de définir si oui ou non, le ballon avait franchi la ligne sur le but d'ouverture de Gustaf Nilsson.

Dans les colonnes du Nieuwsblad, l'ancien Diable Rouge Franky Van Der Elst a pesté contre la Pro League. "Ils ont été volés ! Il semble que je sois le seul à m'en préoccuper. Sur le premier but, le ballon n'a pas franchi la ligne. Je ne comprends pas pourquoi ce juge de ligne lève son drapeau. Il est à 4m du point de corner."

"Et puis on me dit : comment pouvez-vous savoir ? Il n'y a pas de technologie sur la ligne de but, donc on ne peut pas le prouver noir sur blanc", poursuit-il, frustré.

Van Der Elst s'est ensuite moqué de la Pro League. Il estime qu'elle ne fait pas assez pour appartenir aux grands championnats. "La semaine dernière, à Malines - OH Louvain, le ballon avait franchi la ligne. La technologie de la ligne de but coûte apparemment trop cher. Que se passera-t-il ensuite : les filets coûtent trop cher, alors nous n'en accrocherons pas ? Nous voulons faire partie des plus grandes ligues, n'est-ce pas ?"