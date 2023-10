L'Antwerp muet face au but depuis 4 matchs : "Je vais dire quelque chose de fou mais..."

L'Antwerp est encore hésitant en ce début de saison. Les hommes de Mark van Bommel se cherchent surtout offensivement.

Une défaite 5-0 au FC Barcelone suivie par trois 0-0 face au RDWM, La Gantoise et maintenant Malines : si la défense de l'Antwerp permet de limiter la casse en championnat, les manquements offensifs du champion en titre le pénalisent en ce début de saison. Le Great Old n'a gagné que trois de ses neuf matchs de Pro League, face au Cercle, Courtrai et Westerlo.

Mais Mark van Bommel est loin de désespérer : "Je vais encore dire quelque chose de fou, mais je pense que nous jouons bien. Nous nous créons des occasions. Il n'y a que les résultats qui ne sont pas à la hauteur de nos espérances. Nous avons le même jeu qu'à Westerlo, où nous avons marqué. Contre Gand, le RWDM et Malines, nous n'avons pas marqué, c'est la seule différence" explique-t-il en conférence de presse après la rencontre au KV.

Le coach anversois apprécie l'équilibre trouvé par son équipe : "Nous n'avons pas fait beaucoup de cadeaux non plus. Quand vous jouez si haut dans la moitié de terrain adverse, vous offrez toujours de l'espace, mais nous gérons bien cela". Reste que le coefficient UEFA du football belge ne dirait pas non au retour des buts au Bosuil face au Shakhtar Donestk en Ligue des Champions ce mercredi.