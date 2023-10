Un ancien du Standard écarté : "Le talent ne suffit pas"

À peine arrivé à Courtrai, Glen De Boeck a pris une décision : celle d'écarter Felipe Avenatti du noyau. Le buteur uruguayen ne lui donne pas satisfaction.

Felipe Avenatti (30 ans) a bien du mal à convaincre depuis sa bonne saison 2018-2019 (32 matchs, 15 buts), qui commence à dater. Des passages manqués au Standard et en prêt à l'Union, au Beerschot ou encore à l'Antwerp ont complètement éteint son étoile, et son retour à Courtrai ne marque pas les esprits non plus.

Au point où Glen De Boeck, de retour au KV Courtrai où il avait connu Avenatti à l'époque, a écarté l'Uruguayen du groupe. "J'ai l'impression de voir le même joueur qu'à l'époque, et notre entente n'était pas idéale. Il doit comprendre que le talent ne suffit pas", explique le nouveau coach courtraisien à Het Laatste Nieuws.

L'ancien Rouche est revenu au Stade des Eperons d'Or à l'été 2022, et avait inscrit 8 buts la saison passée, semblant retrouver un semblant de compétitivité. Ce n'est visiblement plus le cas aux yeux de Glen De Boeck.