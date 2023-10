🎥 Agressé à la sortie d'un match, Neymar pète les plombs

Le Brésil a partagé face au Venezuela jeudi soir. En sortie de match, la star de la Seleçao semblait très tendue.

Le Brésil n'a pu faire mieux qu'un partage à domicile face au Venezuela (1-1) lors d'un match qualificatif pour le Mondial 2026. S'il s'est fait remarquer sur le terrain comme à son habitude, Neymar a également fait parler de lui en dehors. Et plus précisément, entre le terrain et le retour aux vestiaires.

En effet, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, on voit la star de la Seleçao recevoir un paquet de popcorn en plein visage à la fin du match.

Un geste qui semble avoir profondément énervé Neymar qui a pété les plombs et s'en est pris verbalement à l'auteur des faits avant de se faire emmener dans le tunnel par ses coéquipiers.