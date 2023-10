Un choix de Tedesco remis en question : "Pas justifié vu ses performances récentes"

Domenico Tedesco a encore laissé sa chance à Youri Tielemans, pensant probablement que plus rien ne pouvait arriver aux Diables Rouges à 0-3. L'Autriche a bien failli en profiter.

Y a-t-il un "effet Tielemans" en équipe nationale ? Toujours est-il que le médian d'Aston Villa est rentré à 0-3, et que les Diables Rouges ont complètement perdu pied dans la foulée. L'Autriche est revenu à 2-3, et Tedesco a dû renforcer son milieu en urgence, faisant rentrer Vermeeren et Keita.

René Vandereycken, ancien sélectionneur belge reconverti analyste, ne comprend pas les décisions de Domenico Tedesco sur ce plan précis. "Je ne comprends déjà pas pourquoi il n'a pas remplacé Onana ou Mangala plus tôt, vu qu'ils avaient tous les deux un carton jaune. C'était au staff de déterminer lequel des 2 était le plus susceptible d'en prendre un second", estime-t-il dans le Nieuwsblad.

"Et je ne comprends pas pourquoi faire rentrer Tielemans. N'était-ce pas le moment idéal pour faire monter Keita ou Vermeeren, à 0-3 ? Plutôt Keita, d'ailleurs, vu sa puissance", ajoute Vandereycken. "Je ne trouve pas justifié que Tielemans ait préséance sur eux vu ses prestations récentes. Je ne pense pas que Tielemans soit un bon changement".