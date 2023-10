Quand le Real Madrid cherche sa prochaine pépite...en Championship

Toujours à la recherche de jeunes talents prometteurs pour l'avenir, les recruteurs du Real Madrid semblent avoir une nouvelle piste à explorer. Selon divers médias, le club madrilène aurait jeté son dévolu sur un milieu de terrain au patronyme déjà célèbre.

C'est l'été dernier que Jude Bellingham a rejoint les rangs du Real Madrid, marquant son arrivée en Espagne d'une manière spectaculaire. Loin d'être intimidé par le prestigieux maillot blanc, le jeune Anglais s'est rapidement adapté à la vie dans la capitale espagnole, devenant rapidement un élément clé de son équipe. En Liga, ce joueur de 20 ans a déjà inscrit huit buts.

Le natif de Stourbridge s'est également illustré en Ligue des Champions, notamment en marquant le but de la victoire dans les dernières minutes du temps additionnel contre l'Union Berlin (1-0). Son incroyable course en solitaire lors de la victoire contre Naples (2-3) est également dans toutes les mémoires. Jude Bellingham est donc en passe de devenir la nouvelle étoile montante du Real Madrid.

Mais l'histoire pourrait devenir encore plus remarquable pour ce membre des Three Lions. Selon les informations de Sky Sport, les recruteurs madrilènes portent un intérêt particulier aux progrès de Jobe Bellingham, le frère de Jude. À seulement 18 ans, ce jeune talent évolue actuellement à Sunderland en Angleterre. Titulaire à onze reprises en Championship (la deuxième division anglaise) depuis le début de la saison, ce milieu de terrain a déjà inscrit deux buts et délivré une passe décisive avec les Blacks Cats.