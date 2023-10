Jour sans pour Charles De Ketelaere

Prêté cette saison à l'Atalanta Bergame par l'AC Milan, le Belge Charles De Ketelaere a connu un plutôt bon début de saison.

Auteur d'un but et 2 passes décisives en 8 rencontres cette saison, Charles De Ketelaere a été élu joueur du mois de septembre à l'Atalanta.

A nouveau titulaire ce dimanche, face au Genoa, le Belge s'est montré très peu inspiré - à l'image de l'ensemble de son équipe. Il a été rempacé à la 46e minute. L'Atalanta s'est alors crée plus d'occasions et a finalement trouvé la faille, via Lookman (68e). Ederson fera 0-2 en toute fin de match. Koni De Winter, qui a perdu sa place de titulaire au Genoa, est à nouveau resté sur le banc.

L'Atalanta, avec 16 points en 9 matchs, pointe à la 6e place du classement de Serie A. L'équipe est seulement à un point de Naples, 5e.