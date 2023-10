Steven Alzate, déjà redevenu indispensable au Standard : les chiffres le prouvent !

Lorsque le Colombien est sur la pelouse, le Standard est irrésistible. Quatre titularisations pour Steven Alzate depuis le début de la saison, et quatre victoires pour les Rouches.

Après un début de saison inquiétant, le Standard est de retour sur les bons rails. Les Rouches viennent de battre le Club de Bruges, Anderlecht, ont enchaîné une troisième victoire de rang et sont revenus à une longueur des Play-Offs 1, à cinq points de la deuxième place occupée par les Mauves.

Carl Hoefkens est bien aidé par la fin du mercato, qui a conduit les Liégeois à s'offrir Steven Alzate, mais aussi Isaac Hayden, Zinho Vanheusden et Moussa Djenepo dans les dernières heures de cette fenêtre estivale.

Et on peut dire que ça porte ses fruits. Le Standard joue mieux, est plus entreprenant, ramène enfin des résultats et peut croire à nouveau à un objectif avoué mais déjà oublié après six journées : la Coupe d'Europe.

© photonews

Steven Alzate, déjà redevenu indispensable au Standard

L'un des meilleurs joueurs du noyau sous Ronny Deila, Steven Alzate remet le couvert. Contre Anderlecht, sa deuxième période est impressionnante dans le contrôle du jeu, dans le poids qu'il amène au milieu de terrain ainsi que dans la création offensive.

Si le joueur de Brighton avait déjà une qualité technique supérieure à la moyenne, on sent que le fait de travailler quotidiennement avec une légende telle que Yaya Touré pousse Alzate à devenir encore meilleur.

Et statistiquement aussi, le joueur de 24 ans est déjà redevenu indispensable au Standard. Il a été titularisé à quatre reprises cette saison, contre Eupen, OHL, Bruges et Anderlecht. Quatre victoires pour le Standard, qui signe donc le 12/12 lorsque Alzate est sur le terrain. La clé du succès liégeois ?