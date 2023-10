Un ancien du Standard évoque la magie de Sclessin : "J'aurais pu jouer un match de plus"

Sclessin était en feu dimanche. Après un 0-2 à la mi-temps, le public s'est mobilisé dès le début de la seconde période et le résultat final est ce qu'il est. L'ancien de la maison Jelle Van Damme sait ce que l'atmosphère du stade peut apporter aux joueurs.

Jelle Van Damme a joué pour les Rouches de 2010 à 2015 et n'a jamais caché qu'il pensait que l'ambiance dans ce stade était la meilleure de Belgique. "La passion et le bruit qui sortent de ces tribunes, on ne les retrouve nulle part ailleurs ici. Contre Anderlecht, c'était d'autant plus vrai qu'il y a cette tension face au grand rival", a-t-il déclaré à Het Belang van Limburg.

La ferveur avec laquelle les supporters ont accueilli les joueurs au début de la deuxième mi-temps a donné un nouvel élan au match. "En tant que footballeur, vous ressentez le fanatisme des supporters qui vous soutiennent", poursuit Van Damme. "J'ai souvent joué des matches à Liège sous l'effet de l'adrénaline".

"Quand j'avais rejoint le vestiaire et j'avais senti que je pouvais encore jouer un match complet. En tant que joueur du Standard, on peut donner 10 à 20% de plus à Sclessin", a également déclaré Van Damme.