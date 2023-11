Le message très fort d'un ancien coach du Standard à Carl Hoefkens et aux supporters

Coach de Visé en Nationale 1, José Riga garde encore un œil tourné vers le Standard. Le natif de Liège et ancien entraîneur des Rouches a accepté de répondre à nos questions sur l'actualité du club.

L'été dernier a été très mouvementé au Standard. Outre le départ de Ronny Deila et l'arrivée de Carl Hoefkens, le club a connu un mercato assez spécial, marqué par de nombreuses arrivées en dernière ligne droite. Face à ce groupe remanié, Hoefkens a d'abord rencontré des difficultés, et réalisé des résultats décevants. Malgré la récente défaite face à La Gantoise, Hoefkens semblerait récemment s'être dirigé vers la bonne voie.

"Je pense que le grand principe du Standard, c'est de recruter des éléments prometteurs, sans trop débourser. Maitriser cet aspect-là, au vu de la situation financière du club, est important. Je trouve qu'ils l'ont bien fait. Ils ont surtout accéléré les transferts à la dernière ligne droite. Cela a donné de l'énergie positive", s'est d'abord exprimé José Riga.

"Un coach qui débarque, il a besoin de temps pour se situer, comprendre son groupe. Chaque coach a ses idées. Il y a eu une période de tâtonnement. C'est la preuve que ce n'est pas nécessairement en remplaçant un coach qu'on obtient de meilleurs résultats. Mais je pense qu'ils sont sur la bonne voie, oui. Et j'ai l'impression que plus on va avancer, mieux ce sera."

Riga passé deux fois sur le banc du Standard (2011-2012 puis 2015) sait plutôt bien de quoi il parle : "Je connais en effet la pression que c'est d'entraîner au Standard. L'attente interne, mais aussi extérieure - des supporters, et j'en fais partie, je viens de la région. Je trouve que le grand mérite des supporters cette saison, c'est d'être toujours derrière l'équipe, même en cas de moins bons résultats. C'est une approche magnifique. Regardez les deux matchs à domicile qu'ils viennent de vivre (victoires contre Bruges et Anderlecht, nda) : avec le mouvement d'un stade comme Sclessin, c'est incomparable !"

"C'est l'un des rares clubs où le supporter à un effet, vraiment un rôle à jouer. C'est pour ça que je félicite la manière dont ils joué leur rôle ces derniers temps, alors que le Standard a encore vécu des coups d'arrêt et qu'il y a récemment eu beaucoup de changements. Je ne leur souhaite qu'une chose : qu'ils restent dans leur spirale positive."

Pour que les supporters soient à fond derrière leur équipe, ne faut-il pas un coach qui respire l'esprit du club, le fameux "ADN Standard ?". "Quelqu'un qui les pousse, certainement. Ce que le public attend au Standard, c'est que les joueurs donnent tout. Si Hoefkens pouvait être de temps en temps calme à Bruges, ici il est imprégné de cette ambiance. Il réagit de la même manière que ses joueurs et les supporters. Après, c'est quoi vraiment l'ADN Standard ? C'est surtout au travers du jeu qu'on propose. Le coach, lui, il essaye de faire au mieux avec les joueurs dont il dispose."

José Riga le sait mieux que quiconque : tout peut aller très vite en football, mais dans certaines situations, il faut être plus patient. Cela ne pourrait être que profitable à ce Standard-là. "On sait qu'il faut encore ajouter de la complémentarité dans cette équipe. Au niveau des jeunes qui sont en train de s'intégrer, il faudra aussi être patient. Ces jeunes, parfois ils feront des choses extraordinaires, parfois ils passeront à travers. Et ça, il faut l'accepter. Certains joueurs, comme Sowah, apportent déjà, et complètent un peu le potentiel et la palette de l'équipe."

Le train du Standard semble donc lancé sur les bons rails selon Riga, qui s'est néanmoins montré prudent lorsque nous lui avons demandé si le club pouvait aller accrocher une place dans le top 6 à l'issue de la phase classique. "Il y a beaucoup de candidats. Même le Cercle de Bruges a pris l'habitude de brouiller les pistes ces dernières années. L'Union confirme, en réussissant presque sa 3e saison d'affilée. Anderlecht est quant à lui en plein renouveau. On peut aussi parler du Club de Bruges, Genk, La Gantoise, ou l'Antwerp. Le top 6, rien qu'en disant ces noms-là, il semble déjà rempli. Malheureusement, ces places-là, il faut les viser, mais elles seront difficilement accessibles."