📷 Thibaut Courtois se lance dans un nouveau sport

Et c'est ainsi que Thibaut Courtois se mis...au sport autombile. Le gardien belge a en effet lancé sa propre écurie de Formule 4. Cette dernière s'appelera "TC Racing", pour Thibaut Courtois Racing.

Comme l'explique Het Laatste Nieuws, l'équipe a reçu sa licence. Cette dernière s'applique aux courses espagnoles. Mais Courtois voudrait également étendre son projet aux courses internationales. On pourrait donc retrouver Courtois supporter son équipe sur le circuit de Spa-Francorchamps.

Roberto Merhi, ancien pilote de F1 espagnol, a d'ailleurs été engagé comme conseiller afin d'officier aux côtés de Courtois.

‼️Extremely happy to announce that our project is finally started Very excited to partner @thibautcourtois and compete in the Spanish F4 in the 2024

This is only the beginning. stay tuned!!

@thibautracing pic.twitter.com/EN58YnPMBy