Alexis Flips veut s'intégrer : le Français ne va rien lâcher

Alexis Flips était encore mis de côté dimanche dernier à La Gantoise. Décidément, le Français n'est pas verni, mais il va continuer à travailler dur.

Cette semaine, sur Instagram, une "story" apparemment anodine a été publiée par Alexis Flips : "Cherche professeur d'anglais à domicile". Curieux, se dit-on, pour un joueur évoluant dans une ville majoritairement francophone, et un vestiaire où le français est globalement la langue la plus parlée.

Mais la raison de cette recherche est probablement destinée à améliorer la communication entre Flips et l'homme le plus important du vestiaire : Brian Riemer. Le Danois l'avait déjà fait savoir en conférence de presse au moment d'évoquer les cas de Flips et... Luiz Vazquez : "Ils ne parlent pas anglais, ce qui pose problème de mon côté pour la communication". C'est une chose de discuter avec vos équipiers ou qu'ils soient là pour traduire l'une ou l'autre consigne, c'en est une autre de pouvoir créer un vrai lien avec votre coach, en anglais... ou en danois.

© photonews

Alexis Flips met à profit cette trêve internationale (lors de laquelle il fait partie des rares Anderlechtois à rester à Neerpede) pour améliorer sa connaissance de la langue de Shakespeare, et donc sa communication avec Riemer. Reste à savoir si ce sera suffisant pour grimper dans une hiérarchie que va bientôt intégrer Yari Verschaeren (et probablement immédiatement plus haut que Flips).

Dimanche dernier, c'est une question de profil qui a poussé Brian Riemer à opter pour Benito Raman plutôt que pour Alexis Flips sur le banc. En l'absence de Francis Amuzu, la vitesse de Raman était nécessaire. Mais en coulisses, on ne nie pas que le Français a du mal à cacher sa déception semaine après semaine. Sans que cette déception se transforme en résignation pour le moment. Après tout, des cours d'anglais, ce n'est jamais perdu...