Le Sporting d'Anderlecht a ciblé un poste à renforcer d'urgence

Les supporters du RSC Anderlecht ont vu Jan Vertonghen se blesser le 5 novembre lors du match contre le Cercle.

Cependant, le défenseur mauve et blanc était de retour sur le terrain une semaine plus tard contre La Gantoise. Cette situation a incité Anderlecht à chercher un remplaçant pour le Diable Rouge.

"Il devra probablement s'agir d'un joueur avec un peu de patience. L'idée est que le duo Vertonghen-Debast mène à bien la saison et que le nouveau venu reste pour l'instant en tant que joker. On saura alors également si Zeno Debast effectue son transfert vers un championnat de haut niveau et si Vertonghen continue ou non une année de plus", écrit Het Nieuwsblad.

Anderlecht avait déjà montré de l'intérêt pour plusieurs défenseurs lors de l'été. Sur la liste d'Anderlecht figurent possiblement le défenseur de Leicester City, Jannik Vestergaard, et le défenseur de Viborg, Nicolas Bürgy. Anderlecht a également un jeune talent dans le viseur, à savoir le Belgradois de 20 ans, Mihajlo Ilic, du Partizan Belgrade. "D'ailleurs, les noms évoqués ici sont tous de grands défenseurs droitiers", précise Het Nieuwsblad.