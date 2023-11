"Anderlecht ? De loin la décision la plus difficile de ma carrière"

Jan Vertonghen s'est offert une seconde jeunesse au sein de la défense d'Anderlecht. Le Diable Rouge est convaincu d'avoir fait le bon choix.

Il y a un peu plus d'un an, Jan Vertonghen était à un tournant de sa carrière. A 35 ans, il venait de perdre sa place dans la défense de Benfica suite à l'explosion du diamant portugais Antonio Silva, aujourd'hui convoité par les plus grands clubs européens.

L'offre d'Anderlecht était une belle porte de sortie mais le Diable Rouge n'était pas certain de vouloir effectuer ses grands débuts dans le championnat belge : "C’était terriblement difficile pour moi, oui. De loin la décision la plus difficile de ma carrière. Et cela n’avait rien à voir avec Anderlecht. Mais maintenant, je peux dire : J’ai fait un choix fantastique" explique-t-il au Laatste Nieuws.

Vertonghen est revenu sur les raisons qui le faisaient douter : " Vous savez, les gens parlent souvent du négatif. La météo par exemple. Ou le changement d'école pour les enfants. Aujourd'hui, je suis vraiment heureux. Je le dis souvent à la maison et dans mon environnement, je pense que c'est quelque chose que les gens devraient faire plus souvent".