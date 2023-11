Voilà pourquoi ce milieu de terrain sera la surprise de Domenico Tedesco à l'Euro 2024

Le milieu de terrain de Wolfsburg était titulaire avec les Diables contre l'Azerbaïdjan et est à créditer d'un bon match. L'ancien de l'AC Milan de bonnes chances de jouer l'Euro 2024, pour une raison bien précise.

Grâce à sa large victoire contre l'Azerbaïdjan, la Belgique est assurée de figurer dans le pot 1 à l'Euro 2024. Un premier soulagement pour Domenico Tedesco, devenu le premier sélectionneur des Diables à ne pas connaître la défaite lors de sa première année complète sur le banc depuis Raymond Goethals il y a 50 ans.

Pour cette dernière rencontre de qualification, le Germano-italien a surpris. Devant, notamment, où Yannick Carrasco était laissé sur le banc au profit de Doku, Trossard et Bakayoko.

Mais au milieu de terrain également, où Aster Vranckx a été lancé dans le grand bain pour suppléer Amadou Onana. Le milieu de terrain de Wolfsburg est à créditer d'une bonne prestation, pour sa deuxième titularisation sous le maillot des Diables (il l'était en Estonie, au mois de juin).

Pourquoi Aster Vranckx a de bonnes chances de jouer l'Euro 2024 ?

Alors que des rumeurs parues dans la presse italiennes ce matin parlent d'un éventuel retour d'Aster Vranckx à l'AC Milan en fin de saison, l'ancien du KV Malines se sent bien en Bundesliga et progresse à vue d'œil.

L'ancien Diablotin a d'ailleurs de très bonnes chances de faire partie de la sélection qui se rendra en Allemagne. Comme l'a confirmé Domenico Tedesco, Vranckx est le remplaçant idéal d'Amadou Onana. Et comme on sait à quel point le joueur d'Everton peut parfois recevoir des avertissements et se mettre sous la menace d'une suspension, la présence d'Aster Vranckx ne sera pas superflue.

C'est aussi pour cette raison que notre sélectionneur avait décidé de reprendre Mandela Keita, lors du dernier rassemblement. Le médian de l'Antwerp pourrait aussi avoir sa chance, mais il part, soyons honnêtes, avec une bonne longueur de retard sur Aster Vranckx, vanté par son sélectionneur après la victoire contre les Azéris.

"C'est un très bon joueur, toujours présent dans les duels et sur les deuxièmes ballons. C’est sans doute le meilleur remplaçant à Amadou Onana en termes de profil. On l’a aligné pour garder un profil proche de celui qu’on a d’habitude" confirmait Tedesco. Plus qu'un signe ?