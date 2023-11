"On va faire en sorte que les déçus soient de l'autre côté" : Xavier Mercier et le RWDM veulent créer l'exploit à Anderlecht

Le derby de Bruxelles entre Anderlecht et le RWDM, c'est pour ce dimanche ! Une affiche préfacée par Xavier Mercier, expérimenté et habitué de ce type de rencontres.

Le derby entre le Sporting d'Anderlecht et le RWDM, c'est pour ce dimanche. En conférence de presse, c'est Xavier Mercier qui est venu préfacer cette rencontre. L'ancien Louvaniste a déjà connu plusieurs derbys de Bruges pour le compte du Cercle et compte bien accrocher celui de Bruxelles à son palmarès.

"Les derbys, c'est quelque chose de spécial. La ferveur est différente et on comprend rapidement qu'on ne joue pas que pour nous, mais aussi pour nos supporters et pour les rendre fiers. Dimanche, on va faire en sorte que les déçus soient de l'autre côté. On dit souvent aux jeunes qu'un derby peut marquer une carrière. On peut se rappeler très longtemps d'un soir de derby."

Mais au Lotto Park, la tâche ne sera pas simple. Face à un Anderlecht qui tourne très bien avec un Kasper Dolberg qui a marqué lors de ses sept derniers matchs, les Molenbeekois devront se montrer particulièrement solides.

"Notre objectif est de bien défendre et de garder le zéro. Nous avons marqué contre presque toutes les équipes, alors pourquoi pas contre Anderlecht ? Un partage serait un bon résultat, mais on se déplace avec l'ambition de prendre les trois points."