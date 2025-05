Rudi Garcia pour lui donner le trophée : sans surprise, l'USG mise à l'honneur dans une catégorie aux Pro League Awards

L'Union Saint-Gilloise fait partie des équipes mises à l'honneur ce lundi soir lors du gala des Pro League Awards. Et sans surprise, Sébastien Pocognoli a été récompensé !

Alors que c'est Michel Preud'homme, via une vidéo, qui a annoncé les nominés au Securex Coach of the Season, le vainqueur a reçu son trophée des mains du sélectionneur national. Rudi Garcia était en effet présent à la cérémonie des Pro League Awards, et a donc félicité Sébastien Pocognoli en personne.

Pocognoli a ainsi été largement récompensé pour la superbe saison de l'Union Saint-Gilloise et pour son travail persévérant et acharné. Malgré un début de saison compliqué, la direction a maintenu sa confiance en son entraîneur, qui a finalement soulevé le trophée ce dimanche.

"Merci à mon staff et à mes joueurs, à l'équipe qui est là derrière. C'est quelque chose dont on rêve toujours mais pour réaliser ce rêve, il faut travailler dur et s'entourer d'une bonne équipe", déclare Pocognoli sur la scène des Awards.

"Bruges et Genk ont été des concurrents exceptionnels qui nous ont poussé jusqu'au bout. C'est notre esprit de famille unioniste qui a fait en partie la différence", estime le coach de l'année, qui succède à... un autre entraîneur de l'USG : Alexander Blessin.

Sébastien Pocognoli devance Nicky Hayen assez largement, ayant pris 32,40% des voix contre 20,21 pour l'entraîneur du FC Bruges. Thorsten Fink complète le podium ; Rik De Mil puis... Ivan Leko ferment le top 5.