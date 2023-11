Sans cela, le RWDM serait en Play-Offs 1... et le FC Bruges 10e !

Depuis le début de la saison, le RWDM est l'équipe qui concède le plus de buts dans le temps additionnel. Sans ces mauvaises fins de matchs, les Molenbeekois pourraient se retrouver... dans les Play-Offs 1.

Une nouvelle fois, le RWDM a tout perdu dans le dernier quart d'heure. Lors du derby de Bruxelles, cette fois, pour une défaite sur la pelouse d'Anderlecht qui fait encore plus mal.

Mais ce n'est certainement pas la première fois que les Molenbeekois perdent tout ou presque dans les dernières minutes. Le RWDM est l'équipe qui encaisse le plus entre la 75e et le coup de sifflet final, avec neuf buts concédés pour trois marqués. Dans le temps additionnel, les Coalisés ont encaissé 7 buts, et n'en ont inscrit qu'un.

Le RWDM en Play-Offs 1 ?

Ce vilain défaut change radicalement les objectifs du promu bruxellois, qui se bat pour assurer sa survie le plus rapidement possible. Entre la première et la 90e minute, le RWDM est la... 6e meilleure équipe du championnat, devant Bruges, Genk et le Standard.

© photonews

Mais au classement, la donne est bien différente. Les joueurs de Claudio Caçapa sont 11es et n'ont que 3 points d'avance sur Eupen, premier menacé. Si le Standard et Bruges sont, quant à eux, aux portes des Play-Offs, Genk pointe à la 6e place malgré sa défaite à Sclessin et peut encore jouer les premiers rôles.

Un dernier quart d'heure qui sourit bien plus au Club de Bruges

Et quand on dit que tout peut parfois se jouer en fin de match... Car si l'on prend le classement de la 1e à la 75e minute, le Club ne pointe... qu'à la 10e place.

Mais les joueurs de Ronny Deila sont les meilleurs dans le dernier quart d'heure. Six buts inscrits et un concédé dans les quinze dernières minutes pour empocher trois victoires et donc six points supplémentaires. Aujourd'hui, le Club est septième, avec 23 points, et serait à égalité avec... le RWDM, sans ces buts de dernière minute.

Un dernier quart d'heure qui permet à Bruges d'y croire encore et à Genk de ne pas s'enfoncer, mais qui empêche le RWDM de vivre une saison bien plus tranquille. Un axe de progression évident et majeur pour 2024.

⏱️Most points lost and won in added time this season📉 RWDM: -7📉 STVV: -4📈 Westerlo: 3📈 Charleroi: 4RWDM would be top 6 were games to stop after 90' pic.twitter.com/uWFp5fw9pl — Belgian Football Stats (@BelFootStats) November 27, 2023