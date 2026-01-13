Pourquoi le président de Bruges, Bart Verhaeghe, s'est montré quelque peu frustré après le sacre de Jashari

Photo: © photonews

Le Soulier d'Or a une nouvelle fois été un grand succès pour Bruges. Les Blauw en Zwart ont dominé les débats en occupant l'intégralité du top 3. L'ordre de ce classement a toutefois suscité une certaine frustration du président-propriétaire Bart Verhaeghe.

C’était une image frappante juste après l’annonce : Bart Verhaeghe est resté, tout comme Chrístos Tzólis, assis à sa table pendant de longues minutes, tandis que le reste de la direction sportive échangeait des poignées de main. Étonnant, sachant qu'Ardon Jashari avait remporté le Soulier d’Or en tant que joueur du Club de Bruges ?

Bart Verhaeghe n’a pas oublié le feuilleton du transfert d'Ardon Jashari

Il existait suffisamment de raisons sous-jacentes pour expliquer cette réaction. Bart Verhaeghe est étroitement impliqué dans le fonctionnement sportif de son club et la situation de l’été dernier est encore très fraîche dans sa mémoire. Le fait que l'actuel joueur de l'AC Milan ait voulu forcer très fortement son transfert en Italie a fortement heurté l’homme d’affaires.

Mais surtout, il voulait voir Chrístos Tzólis sacré vainqueur. Au vu de ses statistiques, tout le monde au Club de Bruges partait du principe qu’il allait s’imposer. Toute la semaine, le Grec avait été interpellé par tout le monde au sujet de son statut de grand favori. Y compris par Bart Verhaeghe, même si certaines personnes de la direction sportive avaient déjà appelé à la prudence.

Le Soulier d’Or avait été un argument de négociation supplémentaire pour Chrístos Tzólis

Bart Verhaeghe veut voir son club s’installer dans la sous-élite européenne et regarde pour cela des clubs comme l’Ajax et le PSV, qui vendent leurs joueurs pour de nombreux millions. Chrístos Tzólis doit en devenir le nouveau point culminant l’été prochain.

Un Soulier d’Or n’est pas un élément qui intéresse directement les clubs acheteurs, mais à la table des négociations, il est évidemment évoqué. En tant que "meilleur joueur de la Jupiler Pro League", cela permet de faire grimper le prix de quelques millions.

C’est cette barre symbolique des 40 millions d’euros que le Club Bruges vise. Qu’un joueur vendu pour un montant record puisse désormais exhiber ce trophée est bien sûr un honneur, mais cela ne rapporte plus rien de supplémentaire. C’est à tout cela que Bart Verhaeghe pensait dimanche. Il n’y avait donc pas vraiment matière à célébration.

