Les deux visages du Standard : "On doit monter le curseur"

Wilfried Kanga n'a pas vraiment réussi à se mettre en évidence ce dimanche sur la pelouse du Club de Bruges. L'attaquant estime qu'il a n'a pas manqué grand-chose pour prendre un point au Jan Breydel.

L'attaquant du Standard revient en effet sur la défaite des siens ce dimanche sur la pelouse du Club de Bruges. "Je pense qu'il y avait la place", annonce l'attaquant du Standard. "Je trouve qu'on n'a pas assez créé de jeu, on n'a pas assez montré. Ils ont eu une seule occasion en première période et ils ont marqué. Ce but nous fait mal, c'est vrai, mais on est encore dans le match, car on ne fait pas une mauvaise première période. Il nous a manqué quelque chose..."

Il revient ensuite sur son propre rôle durant ce duel. "C'était compliqué pour moi en tant qu'attaquant, j'étais esseulé devant, je devais courir, aider les coéquipiers. Cela manquait de liant entre moi et les milieux de terrain".

Kanga essaie ensuite de trouver des solutions : "On a manqué de beaucoup de choses avec le ballon, on doit s'améliorer à l'extérieur, car il y a une trop grande différence par rapport à nos matches à Sclessin. On doit monter le curseur".