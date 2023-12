Johan Bakayoko sur la bonne voie pour battre un record de Kevin De Bruyne ?

Avec 14 victoires en autant de rencontres, le PSV cartonne toute la Eredivisie. A l'image de Johan Bakayoko, sur un nuage depuis le début de saison.

Le PSV est en train de rouler sur la concurrence en Eredivisie : 14 victoires en 14 rencontres. Un bilan incroyable et une équipe qui semble être inarrêtable en championnat. Parmi les joueurs en forme, on retrouve un certain Johan Bakayoko.

Le Diable Rouge est sur un nuage depuis le début de la saison et il pourrait encore impressionner d'ici le mois de juin. Ce week-end, il s'est offert un... 13e passe décisive (dont huit rien qu'en championnat).

Bakayoko proche du rythme de De Bruyne

Une rendement qui n'est pas sans rappeler celui de Kevin De Bruyne version 2022-2023. Lors de cet exercice, le joueur de Manchester City en avait délivré... 31 ! Soit un assist toutes les 119 minutes pour KDB, contre un toutes les 139 minutes cette saison pour Bakayoko.

Il faudra un rythme effréné à Bakayoko pour y arriver mais vu son début de saison, on aurait tort de ne pas y croire un minimum !