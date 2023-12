🎥 Comment Réginal Goreux a fait revivre le SL16 FC

Ce mardi soir, le SL16 FC s'est imposé contre le leader, le Beerschot. Les espoirs du Standard ont quitté la zone rouge pour la première fois cette saison.

Avant l'arrivée de Réginal Goreux comme intérimaire, le SL16 FC avait remporté 2 de ses 18 derniers matchs. Depuis que l'ancien joueur est arrivé sur le banc, les espoirs du Standard se sont imposés à quatre reprises lors de leurs six dernières sorties.

Ce mardi soir, ce n'est autre que le Beerschot, leader de la compétition, qui est tombé au Stade de la Cité de l'Oie. Un seul et unique but dans cette rencontre, venu des pieds du tout jeune Oscar Olivier, 16 ans, qui disputait son deuxième match professionnel, en profitant pour inscrire son tout premier but.

FT | Le premier but professionnel d'Oscar Olivier (16) vaut de l’or pour le @SL16_FC. ‚ėĚÔłŹūüĆü #SL16BEE pic.twitter.com/6T39RZuW1E — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) December 5, 2023

Lors de son officialisation comme entraîneur intérimaire, tout le monde se posait des questions autour de la capacité de Réginal Goreux à relever ce groupe. Mais force est de constater que le directeur de l'académie connaît bien ses jeunes et sait comment les utiliser.

Le SL16 FC pratique un football plus pragmatique que sous les ordres de Joseph Laumann, mais bien plus précis et efficace. Les U23 du Standard se créent des occasions et les transforment, ce qui était le plus gros manquement par le passé. Les joueurs se battent corps et âme sur le terrain, ce qui demeure également un changement majeur par rapport au début de saison.

Goreux n'hésite pas à lancer des jeunes encore plus jeunes que les autres. On pense évidemment à Oscar Olivier, mais aussi à Noah Makembo, 16 ans aussi, qui recevait déjà du temps de jeu sous Joseph Laumann mais qui jouit désormais d'un rôle plus important.

En quelques semaines, Réginal Goreux a redynamisé cette équipe du SL16 FC. Si tout n'est pas encore acquis pour le maintien, et loin de là, les espoirs liégeois sont sortis de la zone rouge pour la toute première fois. Ils recevront Dender pour poursuivre leur série, avant un déplacement difficile à Deinze, 3e.