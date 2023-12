Moussa Djenepo en difficulté au Standard : "Il doit davantage penser à soi-même"

On ne retrouve pas le Moussa Djenepo de sa première période au Standard. Selon Carl Hoefkens, l'ailier se met trop de pression depuis son retour à Sclessin.

Moussa Djenepo n'a pas encore l'apport attendu dans l'équipe de Carl Hoefkens. Le Malien peine à retrouver son meilleur niveau, celui de son premier passage au Standard puis de son explosion à Southampton. En conférence de presse, le T1 des Rouches a évoqué les difficultés de l'ailier.

« J’ai parlé avec Moussa. Il doit mieux trouver les espaces, et c’est important pour lui de prendre la bonne décision. Il peut aussi diminuer la pression qu’il se met. C’est bien qu’il prenne des responsabilités, mais il doit aussi jouer pour soi-même car il peut être très important pour nous. »

En parlant de responsabilités, impossible de passer à côté de la montée en puissance de Nathan Ngoy. Le Diablotin ne quitte presque plus sa place de titulaire, à l'unanimité générale.

« Nathan est un exemple pour les jeunes joueurs. Il n’a pas commencé la saison, puis il a joué de très bons matchs. Ensuite, j’ai décidé de me passer de lui un certain temps, et il a réagi comme un vrai professionnel. À ce moment-là, j’ai compris que ce n’était plus un joueur de l’académie. Il devient un cadre de l’équipe. »

De cadre, il en est aussi question lorsque Isaac Hayden est sur la pelouse, comme contre le Racing Genk. Le milieu de terrain est souvent sujet à quelques pépins physiques et Carl Hoefkens sait comment le préserver.

"Isaac nous a fait du bien, tant dans son état d’esprit que dans son niveau. Mais il a enchainé les matchs et on a vu un petit souci au genou. Il a besoin de beaucoup d’entraînements. Si on peut le faire avec lui, il peut vraiment nous apporter quelque chose. Mais il doit être à 100% fit" a conclu l'entraîneur du Standard.