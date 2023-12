Thiago réagit aux critiques tout en poursuivant sa montée en puissance

Avec le mercato qui pointe doucement le bout de son nez, le Club pourrait s'activer pour renforcer certains secteurs.

Igor Thiago a retrouvé l'inspiration dans l'attaque des Blauw & Zwart, et espère prouver à son club qu'il ne devra pas rechercher d'attaquant pour se renforcer lors du mercato d'hiver.

Le buteur a remis le couvert hier avec deux buts contre Zulte Waregem, et ainsi fait taire les critiques à son égard, tout cela dans le calme : "Quand je suis arrivé ici, je connaissais la situation et je réalisais également que le processus d'adaptation prendrait du temps. Tout le monde s'est montré très compréhensif, et cela m'a donné l'impression que ce que je vivais était normal", a confié le Brésilien à Het Laatste Nieuws.

Malgré cette attitude plutôt détachée face à la pression et aux critiques, il avait démontré son agacement après un but face au Beerschot, en célébrant avec le doigt sur la bouche : "Ce n'était pas destiné à vous ni aux supporters. C'était quelque chose de personnel, la preuve que je suis assez fort mentalement pour faire face à tout cela."