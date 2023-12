L'Union, seule contre tous : "Nous sommes devenus l'équipe à battre"

L'Union Saint-Gilloise est désormais invaincue sur ses 10 derniers matchs de championnat. Le club est leader autoritaire de Pro League.

L'Union survole le championnat mais patauge en Europa League. Les Bruxellois devront réaliser un exploit ce jeudi face à Liverpool et espérer un faux-pas de la part de Toulouse pour passer les poules de la compétition.

Questionné sur cette rencontre très importante, le coach Alexander Blessin explique se concentrer actuellement sur la rencontre de ce dimanche face à Charleroi.

"Je ne veux pas trop penser à ce match pour l'instant", a déclaré Blessin en conférence de presse selon des propos relayés par le Nieuwsblad. "Il s'agit en effet d'une grande compétition européenne, mais j'ai demandé à mes joueurs et à mon staff de rester concentrés. Il y a d’abord le match contre Charleroi dimanche. Si nous voulons aussi jouer en Europe l’année prochaine, c’est ce genre de matchesen championnat qu’il faut absolument gagner. A partir de lundi, nous pouvons penser à Liverpool, mais désormais, nous devons nous concentrer uniquement sur Charleroi."

Blessin se rappelle de la victoire 3-1 de ses hommes au match aller face à Charleroi. "Je me souviens que nous avons eu beaucoup de mal contre eux à domicile. Il se peut que cette équipe ne soit plus très confiante, mais cela peut être positif ou négatif. Tout le monde veut nous battre, donc nous ne nous ferons pas de cadeaux et nous devrons nous battre pour chaque ballon."