Déjà la fin d'un cycle à l'Antwerp ? "Il se cherche un successeur"

Marc Overmars pourrait ne pas s'inscrire dans la durée à l'Antwerp. Le directeur sportif est rattrapé par ses dérapages à l'Ajax.

C'est en mars 2022 que Marc Overmars a rejoint l'Antwerp, après avoir quitté l'Ajax suite à une affaire de harcèlement sexuel et comportement inapproprié au travail. Au Bosuil, il a aidé l'équipe a faire le triplé Coupe - championnat - Supercoupe.

Sous sa houlette, la filière néerlandaise a été fortement activée, de l'entraîneur Mark van Bommel à des joueurs comme Jürgen Ekkelenkamp, Vincent Janssen, Gyrano Kerk ou Owen Wijndal. Mais dans le podcast MidMid, le chroniqueur Evert Winkelmans annonce qu'Overmars pourrait bientôt quitter la métropole.

"Il y a de fortes chances qu'il ne reste pas longtemps à l'Antwerp. Il a donné quelques interviews et on y sent qu'il cherche tranquillement un successeur et qu'il va partir" déclare-t-il. Cela s'explique par le possible élargissement de sa suspension dans le football néerlandais jusqu'à l'échelle internationale ainsi que par ses récents soucis de santé.