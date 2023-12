Vincent Kompany veut relancer une ancienne star de Jupiler Pro League

Burnley va un peu mieux : les Clarets ne sont plus lanterne rouge de Premier League après leur victoire sur la pelouse de Fulham (0-2). Le premier non-relégable n'est "qu'à" 3 points du club de Vincent Kompany, qui peut donc espérer profiter du mercato hivernal pour se trouver les joueurs nécessaires à l'opération maintien.

Et de son côté, Paul Onuachu va mieux également. Flop intégral à Southampton, le Nigérian de 29 ans est prêté cette saison à Trabzonspor, où il se relance avec 8 buts en 13 rencontres de Super Lig turque. Onuachu avait signé à Southampton en janvier dernier en provenance du Racing Genk contre 18 millions d'euros, mais n'a pas trouvé le chemin des filets pour les Saints en 12 rencontres.

Et Kompany, qui a naturellement bien connu l'ex-Genkois en Jupiler Pro League, aurait donc en tête de le rapatrier et lui redonner sa chance en Premier League. Selon le journaliste turc Ekrem Konur, plusieurs clubs anglais, dont Burnley, suivraient attentivement la situation d'Onuachu. Le Soulier d'Or 2021, auteur de 85 buts en 134 matchs pour Genk, est encore estimé à 13 millions d'euros sur Transfermarkt.

💣💥 #EXCL | FC Brentford, Burnley, West Ham United and Fulham are monitoring the situation of 29-year-old Nigerian striker Paul Onuachu, who is on loan at Trabzonspor. 🇳🇬 https://t.co/1CbAD2NQ85 pic.twitter.com/PxyV5zqKZe