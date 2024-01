33 minutes auront suffi à Kevin De Bruyne : "Personne d'autre ne peut faire ce qu'il fait"

Kevin De Bruyne est enfin de retour à Manchester City. Pour le plus grand bonheur de ses coéquipiers.

En entrant à l'heure de jeu et en délivrant déjà un magnifique assist pour Jérémy Doku, Kevin De Bruyne a éclipsé la victoire de Manchester City contre Huddersfield (5-0) en FA Cup. Cette demi-heure a montré que Kevin De Bruyne n'avait rien perdu de sa vision du jeu. Cela ne faisait aucun doute pour ses coéquipiers.

"Tout le monde était très heureux de le voir de retour. Il est l’un des meilleurs joueurs au monde, personne ne peut faire ce qu’il fait" déclare Phil Foden sur le site Internet de Manchester City.

Le jeune anglais est tout simplement admiratif de son coéquipier : "On entendait le rugissement du stade à sa rentrée, ça montre à quel point il est grand et important pour nous. Son retour sur le terrain nous donne aussi un coup de pouce. Je suis heureux qu’il soit de retour et j’espère qu’il restera fit parce que nous avons besoin de lui". Les prochaines semaines devraient nous en apprendre plus sur le réel état de forme de Kevin.