Anderlecht-Genk pas rejoué ? "C'est comme si j'avais commencé le match avec 10 joueurs..."

La décision du département arbitral de ne pas faire rejouer Anderlecht-Genk passe mal dans le Limbourg. Wouter Vrancken ne comprend pas.

Le Racing Genk n'abandonne pas : selon le club limbourgeois, il y avait bel et bien erreur d'application des règles lors de la phase du penalty à Anderlecht. Le département arbitral, cependant, a pris sa décision et jugé qu'il s'agissait d'une erreur d'interprétation.

Alors que Genk a annoncé sa volonté d'aller devant la Cour Belge d'Arbitrage du Sport, Wouter Vrancken a évoqué le dossier depuis le stage à Marbella. "Il y a un sentiment d'impuissance, bien sûr", déclare-t-il à Het Laatste Nieuws. "J'essaie de ne plus perdre d'énergie là-dedans. Mais ils ont raté une occasion d'envoyer un message à l'arbitrage professionnel".

Pour Vrancken, l'erreur d'application des règles était évidente. "Une telle erreur, c'est comme si j'avais débuté un match avec 10 joueurs au lieu de 11. Une semaine plus tard, je serais dehors", insiste l'entraîneur du Racing Genk. "C'est vraiment étrange. C'est évident, et pourtant, ils ne le voient pas... Et ça n'arrive pas qu'à nous mais partout dans le football".