L'Union menacée par un exode cet hiver ? Blessin joue cartes sur table

L'Union SG est actuellement en stage hivernal et prépare la seconde partie de saison. La question sera de savoir avec quel effectif les Saint-Gillois débuteront 2024.

L'Union Saint-Gilloise a réalisé une impressionnante première partie de saison. Malgré les très nombreux départs lors du mercato estival et le changement de coach, les Bruxellois ont survolé la Pro League.

La force de l'Union, c'est sa régularité. Titulaires ou remplaçants, rares sont ceux qui n'ont pas performé lors des derniers mois. Mais en ces temps de mercato hivernal, l'Union voit des cadres absolus être cités dans des grands clubs européens. C'est le cas de la star Mohamed Amoura et du roc Koki Machida.

Alexander Blessin rassure sur le mercato de l'Union Saint-Gilloise

Selon le coach Alexander Blessin, pas de panique : personne ne partira cet hiver. "Quand on parle de transferts, je crois qu’on parle plutôt de la saison prochaine. Le mercato est ouvert, les joueurs méritent leur sélection et s’ils font des bonnes performances, on sait comment cela se passe en football. Si des grands clubs sont intéressés par mes joueurs, ça ne me pose pas de problème. Cela veut juste dire qu’on travaille bien. Je n’ai aucune crainte qu’un joueur ne parte", a affirmé l'Allemand selon des propos relayés par la RTBF.

D'ailleurs, outre Amoura et Machida, Lazare Amani sera également absent pour la reprise. Les trois joueurs seront avec leur sélection nationale. Là aussi, Blessin a rassuré. "Pour remplacer Koki, on a Ross Sykes et Fedde Leysen qui sont là et qui ont joué des bons matchs cette saison. Pour Lazare, Mathias Rasmussen a régulièrement joué, Noah Sadiki aussi. Enfin Amoura n’a pas toujours été avec nous, mais on a gagné des matchs sans lui. C’est sûr qu’on n’a pas sa vitesse mais on a d’autres qualités. Cela modifiera notre manière de jouer, on doit trouver les réponses pour s’adapter au plus vite."