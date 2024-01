L'absence d'Amuzu place Anderlecht face à un sérieux dilemme

Francis Amuzu ne rejouera pas avec Anderlecht d'ici le mois d'avril. Le club est confronté à un dilemme durant ce mercato. Il faudra soit assurer ses arrières, soit faire confiance au noyau et Brian Riemer.

La nouvelle est tombée cette semaine : freiné depuis plusieurs mois par une pubalgie, Francis Amuzu a été opéré et manquera encore 3 mois de compétition.

Certes, Amuzu n'est pas (plus) un joueur essentiel du RSC Anderlecht cette saison. Débutant 5 matchs sur 8 entre juillet et septembre, ses pépins physiques l'ont ensuite considérablement freiné, puis mis sur la touche.

Amuzu n'en reste pas moins un joueur aux facultés d'accélération et de percussion rares en Belgique. Même en sortie de banc, il s'est montré capable de faire la différence, comme le prouvent son but lors de la victoire 2-1 contre Charleroi ou son incroyable lob en fin de match contre Malines (3-1).

Brian Riemer a su trouver les solutions, jusqu'à quand ?

Si les choix et le plan de jeu de Brian Riemer ont pu être critiqués en début de saison, ces derniers semblent désormais bien plus clairs. Alexis Flips semble avoir gaspillé de précieuses cartes, tandis que Benito Raman - qui a déjà été aligné sur l'aile gauche - se dirige presque inexorablement vers un départ.

Dernièrement, Riemer a tenté plusieurs solutions, plaçant par exemple Mario Stroeykens à gauche. Mais le jeune joueur, qui a montré de beaux signes de progression en cette première partie de saison, se plait plus dans un rôle de milieu offensif. Yari Verschaeren, de retour en forme, a lui aussi été aligné à gauche, mais ce n'est évidemment pas son poste de prédilection. Heureusement qu'Anderlecht a un noyau élargi et peut compter sur Thorgan Hazard, qui peut jouer sur les deux côtés et a fait son retour contre le Cercle fin décembre.

Une nouvelle priorité sur le mercato ?

Lors de ce mercato, Anderlecht doit déjà recruter au poste de défenseur central. Le club bruxellois pourrait cependant définir que le poste d'ailier gauche est à renforcer. Récemment, la piste Momodou Sonko (BK Hacken) a été éxplorée et serait assez sérieuse. Le joueur de 18 ans est cependant estimé à 3,5 millions d'euros et est donc considéré comme cher.

Une autre solution serait également de donner plus de temps de jeu et de responsabilités à Nilson Angulo. Recruté à l'été 2022, le jeune Equatorien réalise de bonnes prestations avec les RSCA Futures (5 buts en 14 matchs) et est monté au jeu fin décembre face à Genk. Le RSCA déciera-t-il de faire confiance à un recrutement datant d'avant l'ère Jesper Fredberg ?