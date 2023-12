Analyse Mario Stroeykens, la belle réussite de Brian Riemer et de la direction d'Anderlecht

Anderlecht semble lancé dans sa saison. L'effectif tourne à plein régime et les Mauve et Blanc sont bien partis pour jouer les premiers plans. Un Anderlechtois se met au diapason et redistribue les cartes : Mario Stroeykens.

Anderlecht et son CEO Sports Jesper Fredberg ont réalisé un mercato de très haute envergure cet été. L'enjeu était de taille : remettre Anderlecht à sa place, c'est à dire au sommet du football belge. Les résulats sont au rendez-vous, quelques mois plus tard, malgré un fond de jeu qui pose encore question. Anderlecht est en effet la seule équipe qui parvient à tenir la cadence infernale imposée par l'Union Saint-Gilloise. 6 points de retard, ce n'est pas tant que ça au vu du début de saison très mitigé des pensionnaires du Lotto Park. Stroeykens, une ascension retardée Dans ce RSCA désormais deuxième meilleure attaque du championnat à égalité avec l'Antwerp (34 buts marqués), un jeune joueur se révèle enfin, et surtout, commence à se montrer régulier : Mario Stroeykens. Considéré comme l'un des plus grands talents de Neerpede, Stroeykens a toujours été plébiscité, frappant très vite aux portes de l'équipe première. Mais la pression à Anderlecht est très forte, et il a éprouvé des difficultés à s'imposer. © photonews Dès la saison 2020-2021, Stroeykens joue 4 matchs avec les A. La saison d'après, sous Kompany, il dispute 8 rencontres. La saison dernière est censée être celle où il passe un palier, sous Mazzù puis sous Riemer. Au niveau du temps de jeu, c'est le cas : 41 rencontres jouées. Mais au niveau des stats, il peine encore à se montrer influent - dans un RSCA qui patauge -, avec 4 buts et 1 assist en Pro League. En Conference League, malgré le quart de finale atteint par Anderlecht, Stroeykens joue 9 rencontres, sans trouver le chemin des filets. © photonews Brian Riemer et la direction d'Anderlecht ont bien fait de croire en lui Rappelez-vous en septembre dernier : suite au grand nombre de transferts entrants au RSCA, Stroeykens hésitait à prolonger son contrat. Son temps de jeu réduit en début de saison ne jouait vraiment pas en faveur d'une prolongation. Finalement, le jeune joueur a pris la décision de prolonger jusqu'en 2026. Anderlecht a montré qu'il croyait en lui, Brian Riemer aussi. Titularisé très régulièrement depuis le mois d'octobre, Stroeykens commence réellement à être important. Riemer l'utilise à bon escient, et l'attaquant se plait dans son rôle de milieu offensif : 4 buts et 3 assists sur ces dernières semaines. Avec Stroeykens, Anderlecht possède donc un joueur en pleine ascension, qui a trouvé ses marques. Une arme de plus pour Riemer, confronté de plus en plus à des problèmes de luxe. © photonews