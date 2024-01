Une première bataille de la peur pour Renaud Emond à Eupen : "Le RWDM est très difficile à interpréter"

L'AS Eupen se déplace au RWDM, ce dimanche. Une rencontre déterminante, entre deux équipes qui se battront jusqu'à la fin pour éviter les Play-Offs 3.

Une grosse bataille dans la zone rouge est au programme, ce dimanche, entre le RWDM et l'AS Eupen. Les Pandas, qui peuvent compter sur Renaud Emond comme nouvelle arme offensive, ont six points de retard sur les Play-Offs 2. Une défaite est donc inenvisageable.

"J'ai regardé leur match en Coupe, contre Ostende. Ils ont beaucoup de nouveaux joueurs et utilisent différents systèmes de jeu, c'est une équipe difficile à prévoir. Cette semaine, Jeff Reine-Adélaide n'a pas joué et Xavier Mercier est sorti, je ne sais pas l'expliquer. C'est vraiment une équipe compliquée à interpréter" lance l'entraîneur Eupenois, Florian Kohfeldt en conférence de presse.

"Néanmoins, on ne se concentre pas sur l'adversaire. On regarde uniquement notre propre match. Tactiquement, nous gérons plutôt bien depuis le début de la saison. Le problème est venu d'un point de vue mental. On a pu profiter de quelques semaines pour repartir sur de nouvelles bases. Prendre des points et regarder match par match, ce sera l'essentiel jusqu'en fin de saison."

Lors de la rencontre aller, les Molenbeekois s'étaient imposés 1-3 au Kehrweg, malgré l'ouverture du score de Nuhu. Eupen, surtout en première période, avait encore galvaudé beaucoup d'occasions, que Renaud Emond sera chargé de mettre au fond des filets dès dimanche, lui qui pourrait déjà commencer la partie.