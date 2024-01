Le Sporting Charleroi, un candidat réel... à la descente ?

Dans le bas de tableau, le Sporting Charleroi est encore loin d'être assuré de son avenir en Jupiler Pro League. D'autant que tous les menacés n'ont pas tardé à recruter... sauf les Zèbres.

Ce dimanche, le Sporting Charleroi n'a pas existé sur la pelouse de l'Antwerp. Balayés, les Carolos ont affiché de grosses lacunes défensives et ne sont que rarement parvenus à mettre la pression devant la cage de Jean Butez.

Une prestation qui ne rassure pas, surtout quand on jette un œil au calendrier des hommes de Felice Mazzù d'ici à la fin de saison. Le Club de Bruges, Anderlecht, le Racing Genk, le Cercle et La Gantoise, mais aussi Eupen, Courtrai, Louvain et Westerlo. Presque tous les concurrents.

Sauf que, dans ce bas de tableau, le Sporting Charleroi est la seule équipe à ne pas encore s'être renforcée depuis début janvier... et la seule équipe à ne quasiment plus prendre de points.

Charleroi n'a pas encore lancé son mercato

Si les premiers renforts n'étaient pas encore présents, Louvain a pris un bon point contre Anderlecht, en produisant réellement du jeu. Même chose pour Courtrai, qui s'est imposé au Standard avec ses deux recrues japonaises, et Eupen, qui ne doit plus tenir que pendant cinq minutes au RWDM grâce au premier but de Renaud Emond. Seul Westerlo, qui n'a pas encore transféré, est dans une situation similaire.

Alors, évidemment, encaisser quatre buts et perdre à l'Antwerp ne suffit pas pour devenir un réel candidat à la descente. Mais depuis le début de saison, le contenu proposé par les troupes de Mazzù est vraiment inquiétant.

© photonews

En Play-Offs 3, le KV Courtrai y figurera assurément. Même en proposant autre chose lors des dix derniers matchs, les Kerels comptent encore huit points de retard sur les Carolos, c'est beaucoup.

Mais derrière, beaucoup d'équipes sont encore en danger. On a déjà parlé d'Eupen et Louvain, pas encore du RWDM qui n'avance plus, qui ne peut plus tellement compter sur le soutien de ses supporters et qui aura besoin d'un miracle pour prendre un point contre les Pandas. Mais les Molenbeekois, grâce à la galaxie Textor, ont de nouveaux joueurs. Suffisant pour éviter le bas de tableau ?

Juste au-dessus, les équipes comme Charleroi, Westerlo, et même le Standard et Malines, ne sont pas encore rassurées. Mais aujourd'hui, ces effectifs semblent tout de même mieux fournis que l'effectif Carolo. Une chose est certaine, cette semaine sera déterminante pour Mehdi Bayat et ses Zèbres.