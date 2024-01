Retour au bercail pour un Brugeois et un Anderlechtois, leur sélectionneur prend la porte

La phase de poules de la CAN a déjà réservé son lot de surprises. Ainsi, la Côte d'Ivoire, l'Algérie et le Ghana ont été éliminés dès la phase de groupes. Ce sera donc un retour anticipé en Belgique pour Lazare Amani, Mohamed Amoura mais aussi Majeed Ashimeru, Joseph Paintsil et Denis Odoi.

Et suite à cette élimination ghanéenne, le sélectionneur des Black Stars Chris Hughton (65 ans) a été licencié par la fédération, sans surprise. Le Ghana n'a pas gagné le moindre match en poules. Après un partage très décevant face au Mozambique (2-2), les Black Stars ont tenu l'Egypte en échec (2-2) mais se sont finalement inclinés face au Cap Vert, bonne surprise de ce groupe.

Majeed Ashimeru, Joseph Paintsil et Denis Odoi étaient tous trois titulaires lors du match décisif. L'ailier du Racing Genk revient dans le Limbourg sans avoir été décisif en trois matchs. Chris Hughton, Irlandais d'origine ghanéenne, n'aura quant à lui dirigé que 12 matchs à la tête du Ghana.

The Ghana Football Association wishes to announce that Chris Hughton has been relieved of his duties as head coach of the senior National team with immediate effect.https://t.co/MjDiKZZfPV