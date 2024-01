Vers une prolongation de Tedesco avant l'Euro ?

Le contrat du sélectionneur arrive à terme après l'Euro 2024. Sera-t-il de l'aventure jusqu'au Mondial 2026 ?

L'Euro 2024 approche à grands pas, ce qui veut dire que le contrat de Domenico Tedesco à la tête des Diables Rouges arrive bientôt à son terme. Mais le sélectionneur fédéral sera-t-il encore en place après le rendez-vous allemand ?

Ce dossier sera sur la table de l'Union belge puisque des discussions auront lieu "dans les prochaines semaines", a annoncé le nouveau CEO Piet Vandendriessche.

"J'ai déjà eu un entretien d'une heure et demie avec Tedesco, qui s'est déroulé de manière très amicale et constructive", a ajouté Vandendriessche lors de sa présentation officielle vendredi à Tubize et qui a confié qu'il y a de "l'optimise" dans l'air.

Alors, Domenico Tedesco sera-t-il à la tête des Diables jusqu'au Mondial 2026 qui se jouera dans trois pays (Canada, Etats Unis, Mexique) ?