Notre équipe de la semaine : Anderlecht et Bruges représentés, quelques invités surprise

Notre équipe de la semaine est là, et elle fait honneur à l'équipe la plus en vue du week-end : le FC Bruges. Mais Anderlecht, Malines, l'Union ou encore Eupen sont aussi représentés !

Gardien de but

Tobe Leysen (OHL) et Jo Coppens (STVV) ont été importants pour leur équipe respective, mais Kasper Schmeichel avait la pression et a assumé. Juste après le départ de Maxime Dupé, numéro 1 au dos, le Danois a sorti plusieurs gros arrêts à 1-2 pour rendre possible le petit miracle anderlechtois en fin de rencontre.

Défenseurs

De même, Zeno Debast a été impérial derrière. Ses prestations ont parfois été en dents de scie cette saison mais alors que Vertonghen vivait une soirée difficile, il a pris ses responsabilités. Brandon Mechele est surtout notre choix pour le but "de buteur" qu'il inscrit, car offensivement, Charleroi n'avait pas grand chose à offrir.

Le trio est complété par Mark McKenzie, qui a tenu bon dans le derby limbourgeois, y compris quand Genk s'est retrouvé réduit à dix et même à neuf dans les dernières minutes.

Milieux de terrain

Le RWDM pensait s'en sortir avec un point mais c'était sans compter sur Rob Schoofs, auteur d'un but et d'une passe décisive dans le temps additionnel. Brandon Baiye a inscrit le seul but d'Eupen-Antwerp, un but qui pourrait déterminer la fin de saison des Pandas.

De son côté, Sergiy Sidorchuk a été brillant et a étalé toute sa technique avec Westerlo contre La Gantoise, même si le KVC sort frustré avec un partage. Enfin, impossible de ne pas mentionner la performance de Noah Sadiki face à son ancien club. C'est dès sa sortie que l'USG a un peu perdu le contrôle du milieu de terrain.

Attaquants

Sur les flancs, deux hommes sont incontournables. Tout d'abord, Andreas Skov Olsen, auteur d'une performance XXL contre Charleroi, qu'il a mis au supplice. Ensuite, Patrick Pflücke, qui a un pied dans chaque but du KV Malines contre le RWDM.

En pointe, Igor Thiago continue d'empiler les buts et de faire taire les sceptiques, match après match. Le Brésilien en est à 15 buts en championnat, et ne va pas s'arrêter là...

L'équipe de la semaine :

Schmeichel / Debast - Mechele - McKenzie / Baiye - Schoofs - Sadiki - Sidorchuk / Pflücke - Thiago - Skov Olsen