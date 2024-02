Après Nkuba, un autre cadre sur le départ ? Mazzù réagit

Le départ de Ken Nkuba a surpris les supporters carolos, qui ont même eu peur de voir Adem Zorgane faire également ses valises. Mais pas de panique.

Ces derniers jours, les supporters de Charleroi espèrent voir leur club être très actif sur le marché... et si possible, pas seulement dans le sens des sorties. Le départ de Ken Nkuba, s'il devrait être compensé par l'arrivée de Jérémy Petris (que nous vous présentions ici), n'a ainsi pas été très bien accueilli. Et alors qu'Adem Zorgane était absent du groupe, ce mercredi, Felice Mazzù a tenu à en clarifier les raisons.

En effet, des rumeurs infondées envoyaient depuis quelques heures Zorgane vers... le Racing Lens. Alors, absence diplomatique ? "Non, Adem n'est pas en partance. Il a juste ressenti une gêne musculaire et nous ne voulions prendre aucun risque de déchirure", assure Mazzù avec le sourire. Le médian algérien pourrait encore être absent samedi à Courtrai.

"Il y a un risque qu'il ne soit pas remis pour samedi", confirme Felice Mazzù. "Mais s'il est sur le banc samedi, ça veut dire qu'il n'est pas parti", conclut-il avec malice. La fenêtre du mercato hivernal se referme en effet ce jeudi soir, à minuit...