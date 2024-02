Un but contre son camp malchanceux de Brahim Ghalidi offre la victoire au RSCA Futures dans le "baby Clasico" au SL16 FC

Le RSCA Futures a remporté le Clasico contre le SL16 FC, ce vendredi soir, au stade de la Cité de l'Oie. Le seul et unique but de la partie a été inscrit par Brahim Ghalidi, en déviant un corner Anderlechtois contre son camp.

Le "baby Clasico" entre le SL16 FC et le RSCA Futures faisait office d'ouverture de la 20ᵉ journée de Challenger Pro League. Les U23 du Standard, antépénultièmes, ont vu le RFC Seraing revenir à leur hauteur, sous les ordres de Mbaye Leye. Prendre des points devient donc essentiel, mais la tâche ne sera pas facile contre les U23 d'Anderlecht, neuvièmes au classement.

Dans un début de partie équilibré, ce sont les troupes de Réginal Goreux qui vont se procurer la première occasion. Adrien Giunta lance Ghalidi dans la profondeur, qui remise dans le rectangle vers Soufiane Benjdida. La frappe de l'attaquant marocain manque le cadre (13ᵉ).

Epolo sauve le SL16, Vanhoutte important pour les Futures

Le RSCA Futures réplique, dans la foulée, et s'offre la plus grosse occasion du premier acte. Solo d'Antoine Colassin dans la défense liégeoise, l'attaquant anderlechtois se joue notamment de Samy Tory et enroule une frappe, que Matthieu Epolo sort de sa lucarne gauche de justesse (15ᵉ).

Les U23 d'Anderlecht s'installent un petit peu dans le camp des Rouches, qui utilisent les longs ballons vers Benjdida et l'excellente qualité technique de Ghalidi. L'arrière-garde bruxelloise va pourtant se mettre, seule, en danger en perdant plusieurs ballons consécutivement.

Tory a frappé à côté (37ᵉ), Giunta (38ᵉ) et Ziani (39ᵉ) ont trouvé Vanhoutte. Les Rouches gagnent les duels et continuent de mettre la pression jusqu'au repos, en vain.

Les Futures laissent le SL16 FC aux portes de la zone rouge

Le début de seconde période tourne en faveur des espoirs du Sporting d'Anderlecht, qui vont rapidement prendre les commandes. Le corner de Nail Moutha-Sebtaoui est dévié malencontreusement par Brahim Ghalidi et trompe Epolo (0-1, 48ᵉ).

Comme en fin de première période, c'est ensuite le SL16 FC qui va prendre le contrôle du cuir. La défense du RSCA Futures recule, Ziani manque le cadre à deux reprises (60ᵉ). Quelques instants plus tard, la reprise de la tête de Benjdida, sur corner, touche la barre (62ᵉ), tandis que la frappe de Berberi manque le cadre de peu (70ᵉ).

Anisse Brrou et William Bianda montent au jeu, les U23 du Standard font le maximum pour revenir dans le match, mais Benjdida n'est parfois pas assez concret dans le rectangle. Le SL16 FC s'incline contre le RSCA Futures et reste aux portes de la zone rouge. Les Mauves prennent trois points qui leur permettent de se rapprocher à quatre longueurs du top 6.