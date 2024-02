Une légende du foot français triste du départ de son Diable Rouge : "Ca a été dur"

Après plus de cinq ans à Strasbourg, Matz Sels a fini par céder face aux sirènes de la Premier League. Au grand désarroi de son désormais ex-coach Patrick Vieira.

Ce n'est pas l'énorme boulette du remplaçant de Matz Sels qui y changera quelque chose : en offrant littéralement l'ouverture du score au PSG, Alaa Bellaarouch a montré que Strasbourg mettrait du temps à se relever du départ de son portier belge.

Patrick Vieira n'a pas tourné autour du pot à l'issue de la rencontre : "On a perdu un joueur emblématique, un joueur important. Mais malheureusement, c’est le métier qui est comme ça, et on doit l’accepter. Ça a été dur, pour moi et pour les joueurs parce que c’était l’un de nos leaders dans le vestiaire […] On le remercie pour tout ce qu’il a fait au club lors des six dernières saisons" a-t-il déclaré au micro de Prime Video.

Avec plus de 300 matchs de Premier League disputés, le coach strasbourgeois est bien placé pour comprendre l'attrait du championnat anglais : "Matz Sels, ça été un grand joueur pour le Racing. Mais quand un club anglais arrive et que le joueur veut aller jouer en Angleterre, c’est difficile pour nous de le retenir".