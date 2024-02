Felice Mazzù : "Ça ne me fait rien d'affronter Anderlecht"

Anderlecht se déplace ce dimanche sur le terrain de Charleroi. Felice Mazzù retrouve son ancien club, où il n'avait passé que quelques mois la saison passée avant d'être limogé.

Charleroi, 13e du classement général, a impérativement besoin de points. Cela ne sera pas une tâche aisée face à Anderlecht, qui s'est bien repris le week-end dernier en gagnant contre La Gantoise.

”Anderlecht n’est pas deuxième par hasard. Il y a de la qualité et de l’expérience dans cette équipe qui fonctionne très bien collectivement et qui peut aussi compter sur certaines individualités. Il y aura des imprévus dans ce match”, a commencé Felice Mazzù en conférence de presse ce vendredi - dans des propos relayés par la Dernière Heure.

Felice Mazzù s'exprime sur ses retrouvailles avec Anderlecht

Pour Mazzù, ce sera un match spécial. Même s'il affirme que cela n'est pas le cas. “Ça ne me fait rien d’affronter le dernier club par lequel je suis passé. Ça ne représente rien, émotionnellement. Le plus important, c’est que Charleroi reste en D1. Le reste n’a aucune importance.”

Bonne nouvelle pour Charleroi, qui compte quelques blessés et joueurs incertains : Hervé Koffi et Oday Dabbagh sont de retour après leur séjour en équipe nationale. “Hervé et Oday se sont entraînés normalement et ils sont prêts à jouer si je les aligne", a expliqué Mazzù.